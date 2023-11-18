وزير الخارجية الأردني يصف الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"العدوان الغاشم"

ياسر رشاد - القاهرة - وصف وزير الخارجية الأردني، "أيمن الصفدي"، الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"العدوان الغاشم"، مُشددًا أنه "ليس دفاعًا عن النفس"، جاء ذلك خلال مشاركته في "حوار المنامة" الذي تستضيفه العاصمة البحرينية.

ودعا الصفدي إلى "وقف الحرب على غزة فورا وحماية المدنيين"، مُتهمًا إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني إن "إسرائيل تضع نفسها فوق القانون".

وحذر الصفدي من أن "الحرب في غزة قد تؤدي إلى توسع الصراع"، وأشار إلى أن بلاده حذرت مرارا وتكرارا على مدار سنوات "من عدم وجود أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية". وقال: "هناك احتلال لم ينته ولا يبدو في الأفق نهاية له".

ورفض الصفدي فكرة إرسال قوات عربية إلى غزة، وأشار إلى أنه تحدث مع نظرائه العرب عن الأمر، وقال: "لن نرسل قوات عربية إلى غزة".

وأكد الصفدي أن الأولوية الآن هي: "وقف الحرب والعدوان وقتل المدنيين والنساء والأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، ثم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع للأبد بناء على حل الدولتين"، محذرا من أنه بدون ذلك "سيتكرر العنف مجددا ومجددا".

حرب غزة.. دخول شحنة وقود أولى إلى القطاع بعد ضوء أخضر إسرائيلي

دخلت شحنة وقود أولى إلى "قطاع غزة" بعد ضوء أخضر إسرائيلي، فيما حطت أجنحة الرحمة في دولة الإمارات مُحمّلة بدفعة أولى من أطفال مُصابين من القطاع، ونفد الوقود لدى مُعظم مستشفيات غزة ما يُحوّل دون تشغيل مولداتها، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس"، وفاة 24 شخصًا في مجمع الشفاء خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء، بينما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته في القطاع الفلسطيني.

وأعلن مدير مستشفى ناصر في خان يونس بوسط قطاع غزة، اليوم السبت، أن 26 شخصًا قُتلوا في قصف استهدف 3 مبانٍ سكنية في المدينة، وقال لوكالة فرانس برس إن "هذه الضربة الجوية التي وقعت في منطقة حمد أدت أيضًا إلى إصابة 23 شخصًا بجروح خطيرة".

وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، محورًا للعمليّة التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزًا للقيادة، وهو ما تنفيه الحركة.

وتُقدّر الأمم المتحدة بأن 2300 شخص ما زالوا في مجمع الشفاء، وسبق لمدير المستشفى محمد أبو سلمية أن حذّر من أن الوضع في الشفاء "كارثي".

وجاء ذلك بعيد إعلان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي تساحي هنغبي أن مجلس الحرب "وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الأمن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا".

وذكر المسؤول أن شاحنات الوقود ستمر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولا إلى المدنيين في جنوب قطاع غزة شرط عدم وصولها إلى حماس.

ومساءً، أعلنت هيئة المعابر في غزة دخول 17 ألف لتر وقود للقطاع لضمان تشغيل شبكة الاتصالات المهمة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وصلت طائرة أولى تحمل على متنها 15 شخصا من الأطفال وعائلاتهم، في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات.

وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، في مطار أبوظبي، وعلى متنها أطفال في أمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تُهاجم عشرات الأهداف في غزة

أعلنت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، أنها هاجمت عشرات الأهداف في قطاع غزة إضافة لمواقع إطلاق صواريخ وإنتاج أسلحة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.