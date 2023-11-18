أمطار بكميات كبيرة.. الأرصاد تكشف حقيقة تعطيل الدراسة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعطيل الدراسة في المحافظات التي تتعرض لسقوط أمطار خلال الساعات القادمة.

وقالت منار غانم، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن قرار تعطيل الدراسة يعود إلى المحافظ المختص طبقًا لقدرتهم على التعامل مع الأمطار، في حين يقتصر دور الهيئة على إبلاغ المحافظات بكميات الأمطار المتوقعة فقط.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من مساء اليوم السبت، تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتستمر حتى الاثنين المقبل، بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت منار غانم، أن أبرز الظواهر الجوية، تتمثل في الأمطار الغزيرة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري حيث تتعرض هذه المناطق لكميات كبيرة من الأمطار، وتكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد.

وتابعت: "الأمطار ستكون رعدية كما من المتوقع أن تتساقط حبات البرد على عدد من المناطق في السواحل الشمالية".

وأكدت أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، حيث تسجل القاهرة 24 درجة نهارا، وفي الليل تصل الحرارة لـ 16 درجة.

وأوضحت أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق على أغلب المناطق خلال اليومين المقبلين مما يتسبب في شعور بالبرودة ومزيد من انخفاض درجات الحرارة".