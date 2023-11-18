ضبط 4 متهمين بسرقة أسياخ حديدية ومشغولات ذهبية بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها كمية من الأسياخ "مختلفة الأحجام"، بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة المضبوطات حوزتهما من أحد المواقع "تحت الإنشاء" بأسلوب المغافلة.

كما ضبطت أجهزة الأمن (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول؛ لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة في ارتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح الناري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.