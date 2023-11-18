الحرس الثوري الإيراني: الصهاينة اتخذوا قرارًا انتحاريًّا بالدخول في الحرب البرية لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "إسرائيل والولايات المتحدة في عزلة حاليا وهذا انتصار لغزة، واشنطن تدخلت في الحرب على غزة لرفع معنويات الإسرائيليين".

وتابع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، خلال كلمة له اليوم السبت، أن الحرب البرية في غزة فرصة ذهبية للمجاهدين الفلسطينيين، فإن الصهاينة اتخذوا قرارا خاطئا وانتحاريًا بالدخول في الحرب البرية.

ولفت سلامي إلى أن الشباب الفلسطينيون يخوضون حربا غير مرئية ضد الصهاينة ويتعاملون معهم من المسافة صفر، وهم يواصلون المقاومة ولديهم ميزة الأرض وهذه الحرب مذلة للصهاينة.

وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن "المقاومون يخوضون حرب استنزاف في فلسطين، وسوف ينتصرون وسيجعلون غزة مستنقعا للأعداء".

وأوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تتوفر لهما عناصر النصر في غزة، موضحًا أنه "على أعدائنا أن يعلموا أنهم لن يحققوا مؤامرتهم في المنطقة وفي فلسطين".