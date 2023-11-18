شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بنقل الأطفال حديثى الولادة من غزة لمستشفيات مصر قرار إنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة للمستشفيات المصرية، قرار إنساني هدفه الحفاظ على أرواح الأطفال الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح منصور، في بيان له اليوم، أن هذا التوجيه الرئاسي لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الأشقاء الفلسطينيين لانقاذ أطفالهم من مواجهة الموت نتيجة لعمليات القصف المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، المجتمع الدولي بسرعة التحرك والتدخل لوقف إطلاق النار والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي مخالفا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

وأكد الدكتور أحمد منصور، على ضرورة تبني كافة دول العالم رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي لحل القضية الفلسطينية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود 1967.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لن تألوا جهدا ولن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.