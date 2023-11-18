أدرعي: الجيش الإسرائيلي أغار على أهداف عدة لـ"حزب الله" في الأراضي اللبنانية

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش أغار قبل قليل على أهداف عدّة لـ"حزب الله" في الأراضي اللّبنانيّة، من بينها مجمّعات عسكريّة".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مقاتلات سلاح الجوّ دمّرت منظومةً متقدّمةً لصواريخ أرض- جوّ، ردًّا على إطلاق صاروخ جو- أرض على طائرة للجيش اللّيلة الماضية، علمًا بأنّه قد تمّ اعتراض الصّاروخ بنجاح".