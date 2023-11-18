افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الطيران الحربي الاسرائلي التجسسي يواصل طلعاته الاستكشافية بشكل مكثف منذ ساعات الفجر حتى الآن فوق مزارع شبعا تلال كفرشوبا العرقوب وحاصبيا، وصولا حتى سماء البقاع الغربي واقليم التفاح وتحديدا فوق جبل صافي وعرمتى".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران الحربي الاسرائلي التجسسي يواصل طلعاته الاستكشافية فوق مزارع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.