قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيبيب وميس الجبل وبليدا وتلة الحمامص ووطى الخيام وديرميماس

أفادت قناة "المنار" بأنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف بلدات محيبيب و​ميس الجبل​ و​بليدا​ في جنوب لبنان". كما طال القصف الإسرائيلي تلة الحمامص ووطى ​الخيام​ وديرميماس.

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