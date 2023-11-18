ارسلان: لبنان متأثر وحكماً سيتأثر بنتائج الحرب في غزة وهناك حسابات كبرى أكبر من كل العرب

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، الى ان "هناك تواطؤ وإعطاء ضوء أخضر لاسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني"، لافتا الى ان "لم يعد التنديد والإستنكار في هذا الوقت مفيد وإسرائيل لم تستطيع من تحقيق أهدافها العسكرية حتى الآن".

ولفت في حديث لقناة "الجديد" الى ان "المقاومة في وضع سليم كما أن الشعب الفلسطيني متمسك بالوصول إلى الإنتصار"، ورأى ان "الجميع على علم بأن إسرائيل تتحايل على مبدأ مبادرة حل الدولتين وأرض الواقع هو من سيحدد الحل المرتقب".

واكد ان "لا أحد ولا حتى المقاومة في لبنان اتخذ قرار بتدحرج الوضع في جنوب لبنان إلى حرب شاملة ولا أحد في ال​سياسة​ لديه قرار توسيع الحرب". وتابع، "لبنان متأثر وحكماً سيتأثر بنتائج الحرب في غزة وهناك حسابات كبرى أكبر من كل العرب كما أن هناك مشروع يستهدف المنطقة بأسرها". وشدد على أنني "مع تعيين مجلس عسكري وقائد جديد للجيش ورئيس للأركان بأسرع وقت ولم نصل بعد لمرحلة البحث الجدي في ملف رئاسة الجمهورية".