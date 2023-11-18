الجيش: إصابة مطلوب خلال تبادل لإطلاق النار أثناء عملية دهم في حي الشراونة- بعلبك

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 18/11/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، منازل مطلوبين في حي الشراونة- بعلبك، وتعرّضت لإطلاق نار من دون وقوع إصابات بين العسكريّين".
وأوضحت في بيان، أنّ الوحدة "ردّت بالمثل، ما أدّى إلى إصابة (ح. ج.)، وهو مطلوب لإقدامه على إطلاق النّار باتجاه دوريّات للجيش في تواريخ سابقة بواسطة أسلحة حربيّة، ما أدّى إلى إصابة 3 عسكريّين؛ وقد نُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "بنتيجة عمليّة الدّهم، ضُبطت كميّة من المخدرات والأسلحة والذّخيرة، إضافةً إلى سيّارة غير قانونيّة"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات سُلِّمت إلى المراجع المختصّة، وبوشر التّحقيق".
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