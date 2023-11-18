اردوغان: على إسرائيل أن تُفرِج عن الأسرى الفلسطينيين لتبذل تركيا جهدها للإفراج عمن تحتجزهم حماس

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الى إن "على إسرائيل أن تُفرِج عن الأسرى الفلسطينيين وإذا أفرجت عن حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني، فستبذل تركيا جهدها للإفراج عمن تحتجزهم حماس".

ورأى أردوغان اننا "نعيش في جغرافيا مهمة جداً، ولدينا ميراث حضاري مهم جداً، ومسؤوليات تاريخية وسياسية وديبلوماسية مهمة"، مضيفا أن تركيا تعيش في "حلقة من النار".