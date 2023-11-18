الخارجية الفلسطينية: مجزرة مدرسة الفاخورة دليل آخر على إعلان حرب ضد المدنيين الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "مجزرة مدرسة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي دليل آخر على إعلان حرب ضد المدنيين الفلسطينيين والأمم المتحدة وشرعيتها الدولية".

وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، عن "إدانتها البالغة عدوان الاحتلال على المدرسة"، مؤكدة أن هذا الأمر ضمن مخططات الاحتلال لتفريغ شمال قطاع غزة من سكانه ومحو أي وجود فلسطيني في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية "بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، والتي تعتبر أكبر ملجأ للنازحين تابع للأونروا في شمال قطاع غزة".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أن "إخلاء مجمع الشفاء الطبي يعتبر وجها بشعا آخر من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم أيضا، أنه لم يطلب من أحد إخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وأوضح، في بيان، عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، قائلا: "لم نأمر بإخلاء المرضى والمصابين أو الطاقم الطبي والعاملين من المستشفى".