السيسي اكد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين من المعاناة".

وشدد، خلال محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على "رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين داخلياً أو خارجياً، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء". كما شدد السيسي أيضاً على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن غزة".

كما أكد الجانبان، أن "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة".

وأطلق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قافلة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، وهي محملة بما يزيد عن 2510 أطنان من مختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية، ما يجعلها أكبر قافلة مساعدات مخصصة للقطاع منذ بداية الحرب.