وزير خارجية السعودية التقى بوريل: لوقف التصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

جدّد وزير الخارجيّة السّعوديّة الأمير ​فيصل بن فرحان​، تأكيده "رفض ​السعودية​ لاستمرار التّصعيد العسكري والانتهاكات الّتي تقوم بها قوّات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيّين في قطاع ​غزة​ ومحيطه"، مركّزًا على "أهميّة وقف التّصعيد والتّهجير القسري للفلسطينيّين من ​قطاع غزة​".

وشدّد، خلال لقائه الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ​جوزيب بوريل​، على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في البحرين، على "أهميّة تأمين الممرّات الإنسانيّة العاجلة لإغاثة الأطفال والنّساء والمدنيّين في غزة". وطالب ​المجتمع الدولي​ بـ"الوقوف أمام كلّ الانتهاكات الصّارخة للقانون الدّولي الإنساني، الّتي تمارسها قوّات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيّين في غزة".