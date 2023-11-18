جدّد وزير الخارجيّة السّعوديّة الأمير فيصل بن فرحان، تأكيده "رفض السعودية لاستمرار التّصعيد العسكري والانتهاكات الّتي تقوم بها قوّات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيّين في قطاع غزة ومحيطه"، مركّزًا على "أهميّة وقف التّصعيد والتّهجير القسري للفلسطينيّين من قطاع غزة".
وشدّد، خلال لقائه الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في البحرين، على "أهميّة تأمين الممرّات الإنسانيّة العاجلة لإغاثة الأطفال والنّساء والمدنيّين في غزة". وطالب المجتمع الدولي بـ"الوقوف أمام كلّ الانتهاكات الصّارخة للقانون الدّولي الإنساني، الّتي تمارسها قوّات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيّين في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية السعودية التقى بوريل: لوقف التصعيد العسكري والتهجير القسري للفلسطينيين من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.