مديرة "اليونيسف": النزاع الذي تشهده غزة فريد من نوعه

اكد المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والتي قامت مؤخرا بزيارة غزة، أن "النزاع الذي تشهده غزة، فريد من نوعه لأن المدنيين الفلسطينيين باتوا محاصرين داخل القطاع".

وشددت على أن "الناس في القطاع لا يحصلون على ما يحتجوته من الماء والغذاء والأدوية"، مطالبة بـ"ضمان حرية الوصول الإنساني لموظفي المنظمة الأممية إلى المحتاجين في أرجاء غزة".

واشارت الى "إنها تخطط للعودة إلى المنطقة في غضون أسابيع قليلة، وذلك بعد أن منعها حادث سير من زيارة إسرائيل خلال جولتها السابقة في المنطقة".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.