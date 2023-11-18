انت الان تتابع خبر فرصة لتساقط الثلوج في العراق بهذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تتأثر البلاد باندماج جويين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر ليكون الطقس يوم الأحد غائم إلى غائم جزئي في أماكن متفرقة من البلاد مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة في (السماوة والنجف والموصل وسامراء وحديثة وعنة)، أما بالنسبة للعاصمة بغداد فسيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تبدأ بعد الظهر ترافقها أحياناً عواصف رعدية، أما الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة من 30 – 40كم/س".أما يوم الاثنين، وفق البيان، "يتركز هطول الأمطار الرعدية التي تكون متوسطة الى غزيرة الشدة خاصة في الأقسام الشمالية والشرقية من البلاد (العمارة، الكوت، ديالى، السليمانية، كركوك، زاخو، دهوك، واربيل)، مع فرصة لتساقط الثلوج ليلاً فوق الأقسام الشمالية كما يطرأ انخفاض محسوس في درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة من 30-40كم/س".

وحذرت الهيئة، من "احتمالية حصول سيول في الأقسام الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد التي تكون في تماس مع حدود إيران"، داعية إلى "اخذ الحيطة والحذر في تلك المناطق".