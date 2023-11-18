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البصرة.. ضبط 17 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وللفترة ( ١٥-١٦-١٧ / تشرين الثاني / ٢٠٢٣ )، ضبط (17) شاحنة محملة بـ(أدوية ، سيليكون ، أجهزة كهربائية ، مفروشات ، أنارة ، فوم ، لفائف المنيوم ، الآت لعمل المطاط ) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".

وأشارت، الى ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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