انت الان تتابع خبر البصرة.. ضبط 17 شاحنة مخالفة في كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وللفترة ( ١٥-١٦-١٧ / تشرين الثاني / ٢٠٢٣ )، ضبط (17) شاحنة محملة بـ(أدوية ، سيليكون ، أجهزة كهربائية ، مفروشات ، أنارة ، فوم ، لفائف المنيوم ، الآت لعمل المطاط ) ومواد متنوعة اخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".
وأشارت، الى ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".
وأشارت، الى ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".