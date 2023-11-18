أرمينيا وأذربيجان تتفقان على خطوة باتجاه معاهدة سلام

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم السبت، أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على المبادئ الأساسية لمعاهدة سلام.

وظل البلدان على خلاف لعقود لأسباب أبرزها إقليم ناغورني قرة باغ الذي سيطرت عليه أذربيجان في سبتمبر الماضي.

وأوضح باشينيان أن هناك بعض التقدم في المحادثات بخصوص معاهدة سلام، على الرغم من أنه أشار إلى أن البلدين ما زالا يواجهان صعوبة في الاتفاق على بعض الأمور.

وقال رئيس الوزراء الأرمني "أمر جيد أن نتفق على المبادئ الأساسية للسلام مع أذربيجان... لقد حدث ذلك بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نتيجة لقاءاتي مع الرئيس الأذربيجاني في بروكسل".

وأضاف "أهم الأخبار السيئة هي أننا ما زلنا نتحدث لغات دبلوماسية مختلفة وفي كثير من الأحيان لا نفهم بعضنا".

ونقلت "تاس" عن باشينيان قوله إن أرمينيا اقترحت أيضا مبادلة جميع سجنائها بالسجناء الأذربيجانيين الذين تحتجزهم.

شكّل إقليم ناغورني قره باغ محور نزاع بين الجمهوريتين السوفيتيين السابقتين أذربيجان وأرمينيا وتسبب في حربين بينهما، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020.