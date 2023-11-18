بالصور..السفير الذوادي يختتم الندوة 27 للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

ياسر رشاد - القاهرة -

اختتم السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي

و اللواء الركن سلطان مفتاح سلطان العرياني رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة، وحضور والوزير المفوض طارق عبدالسالم مدير الادارة العسكرية، ونخبة مميزة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن )16 ) دولة عربية، الندوة 27 للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية.

ناقشت الوفود المشاركة الدراسة التي أعدها السادة ممثلو رؤساء هيئات التدريب في اجتماعهم التمهيدي خلال شهر يوليو الماضي حول موضوع )تأثير التهديدات الحديثة والحروب الالمتماثلة على العمليات والتدريب العسكري بشكل مستفيض وتم اعتمادها في صيغتها النهائية.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد الندوة الثامنة والعشر ين للسادة رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية خلال شهر نوفمبر 2024 م بمقر الامانه العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حول موضوع دور الذكاء االصطناعي في تطوير القدرات المستقبلية للقوات المسلحة وتأثيرها على العمليات والتدريب على أن يتم عقد اجتماع تمهيدي لممثلي رؤساء هيئـات التدريـب خلال شهر يوليو 2024 ،والتي ستؤول رئاستها لمملكة البحرين.

وأكد السفير خليل ابراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي،علي اهمية تاثير التهديدات الحديثة و الحروب اللا متماثلة على العمليات و التدريب العسكري في المنطقة.



وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة وتوحيد المصطلحات والمفاهيم.



وقال "إنه مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع مجالات الحياة استغلت الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة غير النظامية هذا التطور التكنولوجي واستخدامها في خلق أساليب جديدة لزعزعة الاستقرار في الأوطان معتمدة على سهولة الحصول على هذه التكنولوجيا".



وأضاف الذوادي "لذلك كان لابد من معرفة ودراسة أخطار هذه الحروب وإيجاد السبل الملائمة واستخدام وسائل التعليم الحديثة والذكية لتدريب القوات المسلحة على كيفية التصدي لهذه التهديدات والوقاية منها".



وأشار إلى أنه من الأهداف الأساسية لندوات رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية هو إعداد دراسة استرشادية موحدة تساهم في تطوير مهارات أفراد القوات المسلحة ودارسي الكليات العسكرية وتمكينهم من التعامل بشكل جيد مع مختلف الظروف، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات القادة المسؤولين عن التدريب للبحث الدائم والمستمر لتطوير الأساليب والطرق الحديثة في كافة المجالات من أجل توحيد العقائد العسكرية بالدول العربية، الشيء الذي ينعكس بالإيجاب على أفراد القوات المسلحة.



وفي الختام تقدمت الوفود المشاركة بالشكر والتقدير إلى معالي الامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، و لقطاع الشؤون العربية والامن القومي ممثال برئاسه السفير خليل إبراهيم الذوادي و الوزير المفوض طارق عبدالسالم مدير الادارة العسكرية ومجلس السلم والامن العربي على الاعداد الجيد لهذه الندوة من أجل إنجاحها وتحقيق الهدف المنشودة منها.