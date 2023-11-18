مجلس التعاون: الأزمة في غزة تهدد الأمنين الإقليمي والعالمي ويجب التدخل لوقف الحرب

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم السبت أن الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها؛ باتت تهدد الأمن الإقليمي والعالمي؛ مما يستوجب تدخل جميع الدول والمنظمات لوقف هذه الأزمة.

وأعرب البديوي - خلال لقائه اليوم مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، على هامش مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية - عن أمله في أن تسهم جهود ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة بقطاع غزة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف العدوان على غزة.

وبين أمين مجلس التعاون - وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس أن التواصل بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مستمر، على المستويات كافة، لتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات منها السياسية، الأمنية والاقتصادية، لتحقيق الأهداف المشتركة ، لا سيما أن دول المجلس أمست أحد أبرز الشركاء الإقليميين والدوليين الاتحاد الأوروبي.

ولليوم الـ43 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر ، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة.

وذكر المكتب الحكومي، في بيان، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 51 صحفيا.

وأوضح أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.