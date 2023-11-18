استشهاد 15 فلسطينيا إثر استهداف منازل سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم سقوط 15 شهيدا إثر استهداف منازل سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت هذه الوسائل وقوع مصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة أبو حسين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت الوسائل قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأشار ت تلك الوسائل إلى تجدد الاشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلالالأسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، نقلا عن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمستشفيات والمدارس في غزة إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار هناك.

وقال أردوغان، الذي كان يتحدث على متن طائرته عائدا من زيارة إلى ألمانيا، أن تركيا تناشد أيضا التفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل كي لا يكون هناك أي مجال للشك بخصوص هذا الأمر.

وأجرى أردوغان، الجمعة، أول زيارة له إلى ألمانيا منذ 4 سنوات.

الحرب علي غزة

ولليوم الـ43 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر ، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة.

وذكر المكتب الحكومي، في بيان، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 51 صحفيا.

وأوضح أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء