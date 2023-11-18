شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنعا تركيا بمدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال الجولة التفقدية اليوم بمدينة العاشر من رمضان؛ لتفقد مجموعة شركات "جيد تكستايل إيجيبت"، التي تعد جزءا من المجموعة الأم فى تركيا، مجموعة يشيم جروب.

وخلال جولته، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من محمد سامح، مدير عام المصنع، الذي أشار إلى أن مجموعة يشيم جروب تحظى بمكانة عالمية باعتبارها رائدة في صناع المنسوجات والملابس الرياضية، وأسس هذه المجموعة السيد شكرو شانكايا في عام 1956، ولديها تواجد عالمي في كل من تركيا ومولدوفا ومصر.

وأوضح مدير المصنع أنه تم الامتداد في مصر تحت مجموعة مصانع "جيد تكستايل إيجيبت" في عام 2008 بمدينة برج العرب، ثم تم التوسع في مصنع العاشر من رمضان عام 2009، وبعد ذلك تم إنشاء مصنع آخر في برج العرب عام2018، وعلى التوازى في العام نفسه تم إنشاء مصنع في الإسماعيلية.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن رؤية جيد تكستايل إيجيبت تهدف إلى تأسيس علامة تجارية تصنيعية معترف بها دوليًا؛ من أجل الحصول على منتجات عالية الجودة وخدمة تتمحور حول أعلى مستوى خدمة للعملاء العالميين، لافتا أيضا إلى أن المجموعة نجحت في استقطاب أشهر العلامات التجارية في العالم، ونتيجة التميز في الأداء المتكامل من حيث الالتزام بمواعيد الشحن ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية والمعايير التشغيلية، أصبحت المجموعة موردا استراتيجيا للعلامة التجارية "نايكي" وكذلك اصبحت شريكا للعلامة التجارية أندرأرمور، كما نجحت في إعادة بعض العلامات التجارية إلى مصر مرة أخرى نتيجه الثقة العالية في الأداء مثل تومى هيلفيجر و كذلك لاكوست.

ولفت مسئول المصنع إلى أن هذا الأداء يعتبر نتيجة للتخطيط الإستراتيجي الصحيح المرتب بالتوجهات العامة لكل من العملاء والموردين وكذلك أهداف المجموعة، بالإعتماد على فريق قوي عالي الكفاءات في كافة العمليات والمواقع الوظيفية، متبعين أكفأ المبادئ والأدوات الخاصة بالتصنيع الخالي من الفواقد الإنتاجية، وكذلك إعطاء الاولوية للجودة والالتزام بكافة المعايير الخاصة بجودة المنتج، حيث يتم كل هذا في بيئة عمل صحية تحترم البيئة وتعلي شأن السلامة والصحة المهنية، مع إعلاء كافة القيم الأخلاقية في العمل والاحترام المتبادل والمساواة بين الجنسين.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تقوم بتصنيع كافة أنواع الملابس الرياضية (تيشيرت - بنطلون – هودى – شورت) بمختلف الأنواع من الأقمشة والطبعات والتطريز على حسب متطلبات العميل، وتعتبر شركة جيد تكستايل إيجيبت (العاشر من رمضان) هي الأكبر من حيث السعة الإنتاجية في الطباعة، وكذلك الإمكانيات؛ حيت تحتوى على 12 ماكينة بكفاءات مختلفة لكافة أنواع الطبعات، وتدار بفريق محترف حائز على مراكز عالمية منها الجائزة الذهبية مرتين فى أحد أكبر المسابقات الأمريكية.

وتستهدف الشركة زيادة الإستثمارات في مصر بسبب الثقة فى كفاءة وقدرة العمالة المصرية التى استطاعت أن تجلب ثقة أكبر العلامات التجارية في العالم بتحقيق المستوى الذهبي فى الإلتزام بمواعيد الشحن لإحدى عشرة سنة على التوالى، وكذلك المستوى الذهبى فى جودة المنتجات.

وقال مدير الشركة: لا تتوقف المجموعة عن التوسع؛ ففى الأعوام الخمسة الأخيرة قامت بمضاعفة العمالة والمساحة والسعة الانتاجية لثلاتة أضعاف، كما تستهدف الوصول إلى 20 ألف عامل ومبيعات تقدر بـ 500 مليون دولار بحلول عام 2030.

وخلال جولته بالمصنع، تعرف رئيس مجلس الوزراء على جودة المصنوعات والمنتجات المختلفة من الأقمشة والملابس، مشيدا بالجودة العالية التي يتمتع بها هذا المصنع، مؤكدا أننا نعمل على تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية من المنتجات عالية الخامات والمنتج النهائي للمستهلك المصري، وتصدير كميات منه للخارج، وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي حديثا وديا مع عدد من شباب العاملين للاطمئنان على أحوالهم، ومدى ملاءمة بيئة العمل لهم.