شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تخصيص الشركة المتحدة 100 دقيقة لمرشحى الرئاسة يعكس نزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية، مؤكدا أن القرار سيساهم في إتاحة الفرصة لجميع المرشحين لعرض برامجهم ورؤيتهم تجاه القضايا الوطنية التي تكون محل اهتمام من المواطن، ويكون حريص على معرفة رأي المرشحين الرئاسيين فيها، حتى يتمكن من اختيار من يتوافق مع أفكاره، ويري فيه القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والعالمية التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن.

وقال "عثمان"، لـ ”الخليج 365”، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بما تمثله من قيمة كبيرة في الإعلام المصري، سيكون دافعا لوسائل إعلامية آخرى للسير على نفس النهج، لكي يتمكن الجميع من الحصول على فرص متكافئة ومتساوية في عرض أفكارهم، وهو ما يؤكد أننا أمام تجربة ديمقراطية مهمة تتمتع بقدر كبير من الشفافية والنزاهة، في ظل حرص جميع الجهات المعنية على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومنحهم فرص متساوية في التواصل مع الجمهور وممارسة الدعاية الانتخابية.

وأكد النائب أحمد عثمان، على ثقته في وعي الشعب المصري، وقدرته على اختيار الشخص المناسب لقيادة الدولة المصري في هذه المرحلة المهمة، وأنه سيشارك في العملية الانتخابية بكثافة لكي يثبت للعالم أن الشعب المصري يتمتع بقدر كبير من المسئولية، خاصة أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية هي واجب وطن بنص الدستور، مطالبا الجميع بعدم الاستماع إلى دعوات المقاطعة التي تصدر من بعض التيارات التي تتعمد تشويه العملية الانتخابية والإساءة للدولة المصرية.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت أنه في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعمًا وتشجيعًا للعملية الانتخابية، قررت الشركة منح كل مرشح رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه سيتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين، وأن ذلك يأتي ذلك دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.