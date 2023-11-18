توافد قيادات تحالف الأحزاب على قاعة المؤتمرات للمشاركة بمؤتمر دعم "السيسى"

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد كبير من قيادات تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا علي قاعة الأزهر للمؤاتمرات للمشاركة في مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى في السباق الرئاسى 2024.

وحضر كلا من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والدكتور عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والبرلماني رجب هلال حميده، والدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة وعصمت الميرغني مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر وغيرهم من القيادات السياسية فضلا عن حضور وسائل الإعلام.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن المؤتمر بحضور ممثلي قيادات تحالف الأحزاب المصرية، وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين، وبجانب ذلك عدد من المواطنين الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلي أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه بالتنسيق مع الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وأوضح مطر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حزب إرادة جيل من أول الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها جميع محافظات مصر والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن السباق الرئاسى فرصة لكل من له حق التصويت أن يمارس الديمقراطية بشكل عملي، مشددا علي أهمية المشاركة في الانتخابات حتي يتم إعطاء صورة إيجابية لبلادنا أمام العالم.