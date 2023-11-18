حزب مصر أكتوبر ينظم مؤتمرا جماهيريا بالشرقية لدعم المرشح الرئاسى "السيسى"

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القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأول بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، ممثلي من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والاحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتحالف الوطني للعمل التنموي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمع من المواطنين والقيادات الشعبية ورموز المجتمع المدنى وشيوخ العائلات والنواب ممثلين عن القوى السياسية.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب يتشرف بدعم المرشح عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال الإنجازات وخطة التطوير فى الجمهورية كافة، ويكفى أنه قضى على الإرهاب والعشوائيات، وأن الدول المجاورة تعاني أزمات عدة ولذا نحتاج إلى استقرار في مصر، مؤكدة أن استقرار الوطن يرتبط بنجاح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة التنمية.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الاستقرار في مصر يعتمد على المواطن المصري ووعيه في مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية تجاه مصر.

وتابعت أن محافظة الشرقية كانت من أولى اهتماماتنا ليكون فيما مؤتمرنا الثاني لكونها تمتاز بمسار العائلة المقدسة والفتح الإسلامي دخل من الشرقية ويوجد بها مسجد سادات قريش وهو أول مسجد بني بالإسلام وهذا نسيج من الأقباط والمسلمين، كما يتميز أهالى الشرقية بالوعي السياسي، ودائما تتصدر المحافظة المركز الأول فى التصويت فى الانتخابات.

بينما دعا اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، إلى النزول إلى صناديق الانتخابات فى هذا التوقيت الذى يهدد مصر، والمؤامرات التى تحاك ضد بمصر، مضيفا أن الرئيس السيسي ذو عقيدة دينية ويخشى الله ورجل صادق وليس له أي طموحات غير إحياء التنمية فى مصر، وأن الرئيس السيسي وفر الأمن والأمان للمصريين، ورجل عادل لا يعرف أي محسوبية ويحاسب من يخطئ.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، على الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم.

وأشار اللواء محمود خميس، إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف صفا واحدا خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الأمانات الحزبية بالمراكز علي مستوي المحافظات، تقوم بدور فعال في توعية المواطنين بالأحداث الجارية مووقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطنية، وأهمية مساندة المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه التحديات والظروف السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة.

وفي الوقت نفسه، وجه النائب محمد سليم، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الشرقية، الشكر لحزب مصر أكتوبر وقيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية ، مؤكدا "كلنا بنحب مصر وكلنا أبناء مصر ونحترم دولتنا، موضحا أن المصريين يعون جيدا لإدراك المخاطر التي تحيط بنا من كل اتجاه.

وأشاد النائب محمد سليم، خلال كلمته فى المؤتمر الذي عقده حزب مصر أكتوبر بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالجيش المصري العظيم وما قام به وما قدمه من تضحيات للحفاظ على الوطن ومقدراته، مؤكدا أن وعي المصريين أصبح فى مرحلة مختلفة ويعتمد عليه.

وأضاف: المصريون أصبحوا على قدر عالٍ من الوعي وأدركوا ما يحاك للوطن فى الخارج، منوها نتفق جميعا على بناء الوطن والوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية ممثلة فى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية تتصدر المشهد المصري للعالم والمشاركة فيها واجب وطني، مضيفا رسالة للعالم أجمع أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إننا موجودين النهاردة بعد 10 سنين مروا تحدينا العالم، وبلدنا اتبنت رغم كل التحديات هتعمل إيه في إرادة شعب أقسم على حماية مصر، وقدم الثمن من دم أولاده، بعد ثورة يونيو مصر وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة، حرب شرسة على الإرهاب، وتثبيت أركان الدولة والتنمية في كل المجالات، الدولة ورئيسها تعاملوا مع كل التحديات بشكل مباشر، وكنا إيد بتحارب الإرهاب وإيد بتبني، مصر حققت إنجازات كبيرة بشكل سريع.

وأضاف خلال كلمته، أن قبل 10 سنين كان المخطط تحويل سيناء لبؤرة إرهابية، النهاردة سيناء آمنة مستقرة، الدولة خصصت لها 610 مليارات جنيه في استثمارات ومشروعات، وشوفنا 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا لأهالي سيناء، بجانب مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين” ثم بعد كده جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت علينا بشكل كبير، لكن هذا التأثير كان على 100 دولة، ليس على مصر فقط، ولولا عافية اقتصادنا كان التأثير هيكون مرعب

وأشار المهندس أحمد الباز، إلى أن اليوم مصر أصبحت واحدة من أصعد الاقتصادات نموًا في المنطقة، وفي آخر موازنة حققنا المستهدف 4.1%، مشيرا إلى إن مصر استطاعت الوقوف على رجلها بفضل شعبها، ورؤية قيادة وطنية دائمًا وأبدًا تقول "الشعب هو البطل".

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وتابع :"اليوم احنا موجودين مع اهلنا فى الشرقية لدعوتكم للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة، لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كافة المستويات داخليًا وخارجيًا، خاصة دوره البطولي مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، وحرصه على تلبية مطالب المواطنين في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بكل ربوع الوطن، كما إنه نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم".

بينما وجه النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر للدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، واللواء محمود خميس نائب رئيس الحزب، وقيادات الأحزاب المشاركة في المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مصر أكتوبر في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأضاف "مصطفى" خلال كلمته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، دعما لمصر التي أثبتت أنها الزعيمة لكل القيم والمبادئ الإنسانية، عندما انكشف عن الجميع كل ما يتبعه من زيف.

وأشار النائب نادر مصطفى، إلى أن هناك ظروف صعبة تمر بالبلد سياسية واقتصادية وعسكرية، ولكن الرئيس السيسي أثبت للعالم أجمع أننا دولة مؤسسات، مضيفا أنه كما وقف الرئيس مع الشعب، جاء اليوم الوقت لوقوف الشعب مع الرئيس يد واحدة.

وأكد، أنه على الرغم من أن حدود مصر محاطة بحزام ناري شرقا وغربا وجنوبا وبرا وبحرا، إلا أن هذه الجرائم لم تمنعنا من استكمال الاستحقاقات الدستورية ومسيرة التنمية

ومن جانبها، طالبت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بداية كلمتها بالمؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مضيفة تواجدنا اليوم ردا للجميل فى القضاء على الإرهاب وإنقاذ مصر فى 30 يونيو، مشيرة إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ارتقت بحياة عدد كبير من المصريين .

وأكدت "الألفي"، خلال كلمتها رفض الدولة المصرية قيادة وشعبا تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية، مؤكدة يسقط كل من يريد إسقاط الدولة المصرية.

وأوضحت أن الشرقوة ضربوا أروع مثل فى النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مطالبة النزول والإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لأنه الأقدر على قيادة المرحلة.