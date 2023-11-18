شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: صوت كل مواطن بالانتخابات الرئاسية يشكل فارقًا فى هذا التوقيت الحرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية دليل على وعي الجماهير المصرية بأهمية هذا الاستحقاق في هذا التوقيت الحرج، فكل مواطن لابد أن يدرك أن صوته يشكل فارق كبير، خاصة أن كافة الإجراءات التي تجرى حول العملية الانتخابية تعبر عن شفافية ونزاهة والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائي نزيه ودعوات موجهه لكافة المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365”، أن المواطن المصري يدرك خطورة التحديات الراهنة، التي تمر بها دول الجوار وتؤثر علينا بشكل غير مباشر، لذا فإن الجميع عليه مسئولية توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتوضيح كافة الإجراءات وخاصة مساعدة كبار السن والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن يجب على كل مواطن عدم التنازل عن حقه في التصويت حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بمصر ومكانتها أمام العالم.