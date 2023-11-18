وزير الصحة المصري: قادرون على استيعاب آلاف الحالات من المصابين القادمين من قطاع غزة

اشار وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، الى إن "مصر قادرة على استيعاب آلاف الحالات من المصابين القادمين من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "هناك خطة طوارئ لاستقبال المصابين في المستشفيات، بدءًا من شمال سيناء وحتى مستشفيات مدن القناة والمدن المجاورة".

وتابع، في تصريحات صحفية، "النظام الصحي في مصر من 70 إلى 80 مليون مصري، وهو ما يجعلنا قادرين على استيعاب تلك الأعداد"، معتبرا ان "الأهم من ذلك هو الشغف الذي لدينا كمصريين بقيادة رئيسنا الذي وجهنا، منذ اليوم الأول، بأنه مهما كانت المرافق التي لدينا فعلينا أن نجعلها مهيئة لخدمة إخواننا القادمين من غزة، ولذلك نؤكد على أننا قادرون على استيعاب ذلك".

وحول أسس ومعايير قبول علاج المرضى والمصابين الفلسطينيين، لفت عبد الغفار، الى إنه "لا توجد حدود،"، مؤكد أن "مصر وضعت النظام الصحي في حالة طوارئ منذ اليوم الأول، ومنذ البداية تم إعداد فرق العمل لتكون جاهزة بسيارات الإسعاف على الحدود".