وزارة الدفاع السورية أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيّرة في ريفي حلب واللاذقية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، "إسقاط 4 طائرات مسيّرة في ريفي حلب واللاذقية"، موضحة أن "وحدات من الجيش السوري على اتجاه ريفي حلب واللاذقية، تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية، وتمكنت من تدمير وإسقاط أربع طائرات مسيرة".

وفي 13 تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير 4 طائرات مسيرة في أرياف إدلب وحماة وحلب، تابعة للتنظيمات الإرهابية كانت تحاول الاعتداء على القرى الآمنة وبعض النقاط العسكرية.

كما تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة جورين في ريف حماة الشمالي، مزودة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل ويبلغ طولها أربعة أمتار وأجنحتها ستة أمتار ومحملة بمئة كيلوغرام من المواد المتفجرة.