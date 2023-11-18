الخارجية الروسية استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك

أفادت الخارجية الروسية بأنها "استدعت القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك في موسكو، وذلك على خلفية تصرفات حكومته حيال الممتلكات والأصول الروسية في أراضي التشيك".

واوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، "في 17 تشرين الثاني، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية التشيك لدى روسيا إرجي تشيستيتسكي إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة له على قرار الحكومة التشيكية الصادر في 15 نوفمبر بشأن إدراج الشركة الفيدرالية الحكومية الروسية لإدارة الأصول الروسية في الخارج، في القائمة الوطنية التشيكية للعقوبات، وتجميد أصول الشركة وحظر استخدام العقارات الفيدرالية الروسية الموجودة في أراضي جمهورية التشيك وإدارة شؤونها".

وأكد البيان بشكل صارم أن "هذه الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون غير مقبولة، وحذر من أن الجانب الروسي يعتزم حماية مصالحه المشروعة باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك اتخاذ خطوات انتقامية حيال الأصول العقارية التشيكية في روسيا".