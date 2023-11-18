رئيسة المفوضية الأوروبية اعلنت معارضة التهجير القسري للفلسطينيين في غزة

أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها "تعارض التهجير القسري للفلسطينيين"، وذلك بعد لقائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، على خلفية الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

واشارت الى انني "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء". واضافت "نحن متفقون على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين وعلى أفق سياسي قائم على حلّ الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.