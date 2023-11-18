وكالة "الأونروا" دانت الغارات المروعة على مدارس الأمم المتحدة في غزة

دانت وكالة الأونروا "الغارات المروعة على مدارس الأمم المتحدة في غزة". واكد المفوض العام للأونروا، انه "لا يمكن لقصف المدارس في غزة أن يصبح أمرا اعتياديا ويجب أن يتوقف الآن".

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