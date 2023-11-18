أدرعي: القضاء على مسلّحين واستهداف بنى تحتية لـ"حماس" خلال مداهمة منطقتَي الزيتون وجباليا

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قيادة المنطقة الجنوبية تواصل توسيع نشاطها الهجومي، ليشمل أحياء أخرى في قطاع ​غزة​، حيث داهمت القوّات التّابعة لها منطقتَي الزيتون وجباليا، بهدف ضرب المخرّبين والبنية التّحتيّة ل​حماس​".

ولفت، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قوّات الفرقة 36 تعمل على حسم كتيبة "الزيتون" التّابعة لحماس، وهي إحدى الكتائب الرّئيسيّة للحركة الّتي تعمل في حي الزيتون بمدينة غزة. وتعمل قوّات الفرقة، بالتّزامن مع النّشاط الجاري في الحي، على تطهير أحياء أخرى تقع في ضواحي الزيتون، بما فيها حي الشيخ عجلين وحي الرمال".

وادّعى أدرعي أنّ "قوّات الفرقة 162 تعمل في أطراف جباليا"، مبيّنًا أنّ "مركز القيادة والسّيطرة للواء شمال ​قطاع غزة​ التّابع لحماس يقع في منطقة جباليا، وهي من أهمّ معاقل المسلّحين في شمال قطاع غزة، حيث تتمركز أربع كتائب تابعة لحماس".

وأشار إلى أنّ "مقاتلي المشاة والمدرّعات والهندسة التّابعين للفرقتين، يخوضون بإسناد سلاح الجو وقوّات النّار على مستوى كلّ فرقة، قتالًا عنيفًا واشتباكات مع المسلّحين، الّذين يحاولون استهداف القوّات بإطلاق القذائف المضادّة للدّروع وتشغيل العبوات النّاسفة".

كما ذكر أنّه "تمّ خلال الاشتباكات، القضاء على مسلّحين واستهداف البنى التّحتيّة الواقعة تحت الأرض وأهداف أخرى لحماس".