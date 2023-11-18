قوى الأمن: توقيف شخص يسرق محتويات السيارات في صيدا بالجرم المشهود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد أن كثُرت عمليّات سرقة محتويات السّيّارات في وضح النّهار في مدينة ​صيدا​، كثّفت دوريّات ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدّرك الإقليمي تحريّاتها واستقصاءاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لدى عناصر المفرزة، عن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج إحدى السّيّارات في محلّة الكنايات- صيدا، بهدف سرقتها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل على متن سيّارة كان يستعملها في تنفيذ عمليّاته، وذلك بالجرم المشهود، وبمساعدة من المواطنين. وتبيّن أنّه يُدعى: "م. د." (من مواليد عام 1982، فلسطيني)"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيشه والسّيّارة، عُثر على آلات تسجيل سيّارات، وعدّة صناعيّة متنوّعة".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف أنّه بتواريخ سابقة، سرق محتويات 4 سيّارات كانت مركونة في المحلّة ذاتها"، مفيدةً بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات مخفر ​صيدا القديمة​ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء".