انت الان تتابع خبر الاتصالات تدرس منح مشاريع لشركة متهمة بمخالفات بترليون دينار (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت الوثيقة الأولى الصادرة من دائرة كاتب العدل في الكرادة انذاراً موجهاً من مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات الى المدير المفوض لشركة (IQ Net Work لخدمات الانترنت) في العراق والتي تخص احد العقود المبرمة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لامرار السعات الدولية والذي تضمن مخالفات من الشركة المتعاقدة وهدر للمال العام يصل الى ما يقارب الترليون دينار عراقي.فيما أظهرت وثيقة أخرى، صدرت بتاريخ لاحق للإنذار، موافقة وزيرة الاتصالات، على ايفاد 3 من المسؤولين الى تركيا لغرض التعاقد مع نفس الشركة لتأجير شعيرات ضوئية ضمن مشروع الترانزيت.

وقد تضمنت الدعوة الى تركيا مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الذي سبق له انذار شركة IQ Net Work ومطالبتها بدفع ما يقرب من ترليون دينار.

وبين كتاب الدعوة أن الجهة الداعية، شركة IQ Net Work ستتحمل جميع تكاليف السفر والايفاد والإقامة للموفدين.

ومن ضمن التهم التي تضمنها الإنذار الى شركة IQ Net Work هو الاضرار بدائرة الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وهدر المال العام وتحقيق الاثراء بلا سبب على حساب المصلحة العامة.