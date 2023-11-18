شكرا لقرائتكم خبر عن "فريدن" يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في لوكسمبورغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى لوك فريدن اليمين الدستورية ليكون رئيس وزراء لوكسمبورغ الجديد.

وتحظى الحكومة الجديدة بـ 35 مقعدًا من أصل 60 مقعدًا في البرلمان اللوكسمبورغي.

حزب الشعب الاجتماعي

وكان المرشح الرئيسي لحزب الشعب الاجتماعي الفائز بالانتخابات البرلمانية، قد بدأ المحادثات لتشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق كزافييه بيتل.

وبرز حزب الشعب الاجتماعي المحافظ كأقوى حزب في الانتخابات السابقة.

وبسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها حزب الخضر في الانتخابات، لم يتمكن الائتلاف الثلاثي الذي كان يحكم البلاد منذ عام 2013 بقيادة السياسي الليبرالي بيتل بالاشتراك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، من الاحتفاظ بالأغلبية.