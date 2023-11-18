الصحة الفلسطينية: 9 مستشفيات فقط تعمل وبشكل جزئي في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، عن عدد المستشفيات التي تعمل في غزة حتى الآن، وذلك في اليوم الـ43 للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن 9 مستشفيات فقط تعمل وبشكل جزئي في غزة.

وأضافت أنه تم إجلاء النازحين والمرضى والطواقم الطبية من مستشفى الشفاء تحت تهديد السلاح.

وأكدت أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 11500 في غزة و212 في الضفة.

ودعت إلى نقل الأطفال الخدج إلى مستشفيات الضفة والخارج.

وقالت الكيلة، الجمعة، إن الموجودين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة يعيشون "أياما مرعبة" بفعل الحصار والاقتحام اللذين يمارسهما الجيش الإسرائيلي.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية عن وجود 10 آلاف شخص داخل المجمع، بينهم 7 آلاف من النازحين وحوالى 1200 من الطواقم الطبية و1200 مريض، معظمها حالات خطيرة ومن بينهم أيضا أطفال خدج.

ووصفت الوضع في مستشفى الشفاء، بـ"صعب جدا داخل المستشفى لأنه لا يوجد ماء للشرب ولا يوجد أكل لإطعام الكادر الطبي أو المرضى أو النازحين".

وبحسب الوزيرة، فإن المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة المحاصر الفقير يخلو من أي شيء، موضحة: "لا يوجد أدوية ولا لا توجد الكهرباء ولا الوقود اللازم لتشغيل للمولدات، مما يصعب الأمر أكثر".

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