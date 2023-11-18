وزيرا خارجية الإمارات وهولندا يبحثان هاتفيا تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة -

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم السبت، في اتصال هاتفي، مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع وحماية أرواح كل المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة، وناقشا أهمية دخول المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، والعمل بشكل مكثف؛ من أجل توفير الدعم الإنساني اللازم لأهالي غزة على مختلف الأصعدة وبشكل مستدام.

وشدد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة إنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات للقانون الدولى والإنسانى التى يتعرض لها سكان غزة".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقى والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم السبت، رئيس وزراء الفاتيكان السيد بيترو باولين، حيث تم بحث التطورات السياسية الدولية ومدى تأثيرها على الاستقرار العالمى.

وأكد رشيد - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - على ما يربط العراق والفاتيكان من علاقات ودية تاريخية، خاصة مع الدور المحورى للعراق فى الحوار بين الأديان نظرا لكونه ملتقى الديانات التى فق كلها على احترام الإنسان وكرامته وإشاعة ثقافة وقيم السلام".

وأثنى الرئيس العراقي، على ما يتخذه البابا فرنسيس من مواقف إيجابية تجاه العراق وقضاياه المصيرية، مشيراً إلى ما يحظى به بابا الفاتيكان من احترام وتقدير لدى المجتمع العراقي؛ الأمر الذى بدا جليا فى الترحيب الكبير الذى وجده قداسته فى الزيارة التى قام بها إلى العراق مؤخراً.

كما تطرق إلى أولويات رئاسة الجمهورية فى الحفاظ على حقوق المكونات والأقليات واحترام الأديان وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، مشيرا إلى ضرورة حل المشاكل عبر الحوار والتعامل مع الاختلافات فى إطار الدستور والقانون وحقوق المكونات.

من جانبه أعرب بيترو باولين عن تقدير الفاتيكان لعلاقات التعاون مع العراق؛ سيما فى ملفات نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان، مشيرا إلى حرص الفاتيكان على استمرار التنسيق مع العراق على كافة المستويات".

وأكد أن الفاتيكان تشجع المكونات فى العراق، خاصة المسيحيين على التعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية العراقية والسلطات فى حل القضايا والمسائل التى تواجههم.