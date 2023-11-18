شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: "إحنا معاك ياريس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا: "نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل استمرار الأمن والأمان".

ووجه "مطر" خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بقاعة مؤتمرات الأزهر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، التحية لكل المشاركين في تنظيم المؤتمر.

وتابع رئيس حزب إرادة جيل، قائلا: "علينا جميعا أن نسأل أنفسنا أين كنا وكيف أصبحنا"، مضيفا: "نحن معاك ياريس من أجل استكمال البناء والتنمية".

ووقف المشاركون في مؤتمر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة 2024 بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، دقيقة حدادا على شهداء فلسطين.

وانطلق المؤتمر بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، وبمشاركة واسعة من القوي السياسية، حيث حضر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، وعصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد.