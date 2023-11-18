شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر تحالف الأحزاب يستعرض إنجازات الرئيس السيسي.. والمشاركون: تحيا مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد المؤتمر الذي عقده تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بحضور عدد من ممثلي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، وعدد من الأحزاب، استعراض فيلم تسجيلي لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما ردد المشاركون في المؤتمر، هتافات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، منها: "تحيا مصر".

ووقف المشاركون في المؤتمر، دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، وذلك في بداية المؤتمر.

وانطلق المؤتمر بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، وبمشاركة واسعة من القوي السياسية، بحضور النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، وعصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد.