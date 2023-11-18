شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبد السند يمامة: المرشح الرئاسى يختتم مؤتمراته الجماهيرية بمسقط رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه جارى التنظيم لمؤتمر جماهيرى حاشد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بجامعة طنطا بمحافظة الغربية، يعقبها مؤتمر آخر في الأول من ديسمبر القادم بمنطقة المرج بالقاهرة، مؤكدا أن رئيس حزب الوفد سينهى مؤتمراته الحاشدة لاستعراض برنامجه الانتخابي في السابع من ديسمبر القادم، بمؤتمر جماهيري بمسقط رأسه بمركز أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

واستعرض الدكتور عبد السند يمامة، ملامح برنامجه الانتخابي، أمس لأهالي بورسعيد، وناقش عدد من المحاور الهامة التي شملت إصلاحات تشريعية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، كما من المقرر عقد مؤتمر جماهيرى أخر بمحافظة أسيوط الأربعاء القادم، ليكون أول لقاء لـ"يمامة" مع أهالي الصعيد، بعد إعلانه خوض سباق الانتخابات.

وكان أكد الدكتور عبد السند يمامة، في وقت سابق، على أهمية الإصلاح التعليمي، لافتا إلى أنه لا يوجد نهضة لأى دولة دون الاهتمام بالتعليم، مقترحًا بتشكيل هيئة قومية لا تتأثر بالتعديلات الوزارية، ويكن لها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم".