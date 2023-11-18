شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزمي يدعو لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية لكل قيادات تحالف الأحزاب المصرية، على تنظيم مؤتمر داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وأضاف عزمي، خلال كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الذي ينظمه حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب السياسية بقاعة مؤتمرات الأزهر، قائلا: "هذا التحالف يدعم الوطن المصري، ولا يمكن أن ننكر أو ننسى دور التحالف الوطني في دعم الدولة المصرية".

وأشار عزمي، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو لأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الرئاسي المهم لاختيار رئيس الجمهورية.

وتابع عزمي: "نحن لدينا زملاء في كافة الحملات الانتخابية، وإنني لا أخفي انحيازي للرئيس عبد الفتاح السيسي"، مضيفا: "نحن دورنا كتسيقية ندعو إلى المشاركة الفعالة والإيجابية لاختيار من نثق به، لكني أريد أعبر عن انحيازي إلي منقذ هذه الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أننا ندعو للمشاركة لأنها أمانة وطنية حتى يشهد العالم انحياز المصريين لدولة مدنية".

ووقف المشاركون في مؤتمر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة 2024 بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، دقيقة حدادا على شهداء فلسطين.

وانطلق المؤتمر بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، وبمشاركة واسعة من القوي السياسية، حيث حضر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، وعصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد.