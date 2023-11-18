حزب المصريين: اختيارنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لخطورة المرحلة

القاهرة - سامية سيد - شارك المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، فى مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، الذى انعقد مساء اليوم السبت، فى مركز الأزهر للمؤتمرات، تحت رعاية وتنظيم تحالف الأحزاب المصرية.

ورحب ”أبو العطا“ فى بداية كلمته بجميع أعضاء تحالف الأحزاب المصرية والقوى الوطنية، على رأسهم النائب تيسير مطر - الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب "إرادة جيل" وعضو مجلس الشيوخ، موجهًا للجميع الشكر على المجهود الكبير والحماس منقطع النظير من أجل إقامة الفعاليات الوطنية للتحالف بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال رئيس حزب المصريين: «أهلًا ومرحبا بكم فى واحدة من الفعاليات الوطنية التى ينظمها تحالف الأحزاب المصرية من أجل مصر، ومن أجل شباب مصر، ومن أجل شعب مصر، ومن أجل الغد القادم لبلدنا العظيم، من أجل مستقبل مشرق لأبنائنا، لأجل هذا نحن هنا اليوم، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الاستحقاق الدستورى المقبل، ونحن هنا اليوم لنقول للجميع أن أبناء مصر اختاروا الطريق الصعب لإعادة بناء وطنهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات ومهما واجهوا من تحديات».

وتابع: «كما سبق وأعلن تحالف الأحزاب المصرية أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى نراه واجبًا وطنيًا على كل مصرى محبًا لتراب هذا البلد العظيم، نراه ردًا للجميل للرجل الذى ضحى بنفسه وروحه من أجل الحفاظ على هذا البلد ومقدراته، نراه تقديرًا وعرفانًا لمن تحمل المسئولية فى أصعب ظروف تمر بها البلاد عبر تاريخها الطويل سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية وحقق إنجازات لا تخفى على أحد من بينها الحراك السياسى غير المسبوق التى شهدت عليه العديد من القوى الوطنية».

واختتم: «الشعب المصرى حينما يستشعر الخطر يقف وقفة رجل واحد خلف قيادته، ويستمر فى مواصلة البناء والتعمير ولا يلتفت إلى محاولات ضرب استقرار الوطن بطريقة أو بأخرى، وفقنا الله جميعًا لخدمة مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم وتحيا مصر».