شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الجواد: ندعم جميعا الرئيس السيسى.. والمشاركة في الانتخابات واجب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم بالحزب، التحية لتحالف الأحزاب المصرية على رأسهم حزبي إرادة جيل والسادات الديمقراطي على تنظيم مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية القادمة، المنعقد ببقاعة مؤتمرات الأزهر.

وقال عبد الجواد خلال كلمته في المؤتمر: "نحن نشهد حالة من الحراك السياسي بسبب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أطلق مبادرة الحوار الوطني لتقريب وجهات النظر وكلنا نقف جميعا لدعم الدولة المصرية".

وأشار إلى أن دور الأحزاب التعبيرعن المواطنين، معلنا تضامنه مع قطاع غزة ضد الممارسات الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والشعب الأعزل من أهالي فلسطين، مؤكدا أن القوى السياسة تساند شعب فلسطين.

وأضاف "ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه عمره ما خذل الشارع المصري وخاصة في القضاء على الإرهاب، ولم يخذلنا أبدا كما أنه حقق إنجازات كبيرة".

ودعا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "نعبر عن الاصطفاف الوطني التي بناها الرئيس السيسى في الصندوق الانتخابي وممارسة الحق الدستوري وتحيا مصر".