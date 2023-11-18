قوى الأمن عممت صورة مواطن مفقود غادر منزله في دوحة عرمون ولم يعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: إبراهيم هاشم سكينة (من مواليد عام 1981، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2023-11-14، منزله الكائن في محلّة ​دوحة عرمون​؛ ولم يعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، "الإتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".