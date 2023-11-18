آلاف الأشخاص تظاهروا في بريطانيا دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

تظاهر آلاف الأشخاص مجددًا، في بريطانيا، دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف إطلاق النار، في غزة.
في لندن، بدلًا من المسيرة الكبيرة التي نظمت أيام السبت الخمسة السابقة، نُظّم العديد من التجمعات. وفي شمال العاصمة البريطانية، تظاهر المئات، قرب مكتب زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، الذي يتعرض لانتقادات، بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار.
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