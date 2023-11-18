وزير الدفاع الإسرائيلي: نكبد حزب الله أثمانا باهظة لقاء هجماته ضد إسرائيل ونستعد لما هو قادم

اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ان "استخباراتنا تراقب عن كثب كل ما يحصل وإذا ارتكب حزب الله خطأ نعرف كيف نرد"، مشيرا الى اننا "نكبد حزب الله أثمانا باهظة لقاء هجماته ضد إسرائيل ونستعد لما هو قادم".

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