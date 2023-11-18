افادت صحيفة "أوكرودبروم" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن سفينة "جورجيا إس" التي كانت تنقل الحبوب تحت علم ليبيريا، ارتطمت بلغم يوم الخميس الماضي في البحر الأسود .
واشارت الصحيفة الى ان "أربعة مصادر بحرية وتجارية افادت أن سفينة الشحن "جورجيا إس" التي ترفع العلم الليبيري، المحملة بالقمح، تعرضت لأضرار عندما كانت تبحر من ميناء يوجني (الواقع في مقاطعة أوديسا بأوكرانيا) يوم الخميس".
وذكر مصدر بالحكومة الأوكرانية إنه "من المحتمل أن تكون السفينة قد ارتطمت بلغم بحري عائم في البحر الأسود".
ووفقا لموقع MarineTraffic، الذي يتتبع حركة السفن، فقد كانت السفينة متجهة إلى مدينة كونستانتا في رومانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر اعلام اوكراني: ارتطام سفينة شحن تحمل الحبوب من أوديسا بلغم بحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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