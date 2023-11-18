حكومة حركة حماس: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى 12300 قتيل

اعلنت حكومة حركة حماس أن "12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول".

وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم الى الآن اكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك، اسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين الف شخص.