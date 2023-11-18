اعلنت حكومة حركة حماس أن "12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول".
وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم الى الآن اكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك، اسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين الف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة حركة حماس: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الى 12300 قتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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