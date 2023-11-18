بعد النووي.. عضو كنيست إسرائيلى يطالب بحرق قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والأمن فى الكنيست الإسرائيلي، نسيم فاتورى، اليوم السبت، بحرق قطاع غزة، بعد أيام من مطالبة وزير إسرائيلي بضرب القطاع بالنووي.

ونشر العضو المتطرف فى تغريدة على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت فى غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وبعد تعرض تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضى، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلى بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".

وفى وقت سابق، صرح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، فى مقابلة إذاعية، إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "خيار مطروح".