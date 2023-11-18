توقف المفاوضات مع حماس بشأن الأسرى في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة متوقفة حاليًا.

وتشير التقارير أيضًا إلى أن إسرائيل غير مستعدة للتنازل عن مطلبها بإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى أمهاتهم.

وفي وقت سابق، قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لشبكة CNN الأمريكية، إنه لن يقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مضيفًا: إذا لم ننتصر في حرب غزة التهديد سيطال المنطقة بأكملها.

وأفاد رئيس وزراء الاحتلال بأنه لا يرغب من المجتمع الدولي أن ينتقد حربه في غزة، وأن السلطة الفلسطينية فشلت بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلًا عن كونها غير قادرة على مجابهة حماس، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك حضور للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.